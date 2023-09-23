ВС РФ уничтожили место дислокации и рубежи обороны ВСУ на Марьинском направлении Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Российские военные из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» уничтожили место дислокации и оборонительные рубежи ВСУ на Марьинском направлении, об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По данным разведки, на Марьинском направлении были выявлены перемещения личного состава подразделений националистов», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные разведчиков подтвердились техническими средствами разведки, затем подразделения РСЗО «Торнадо-Г» нанесли удар по боевикам.

Отмечалось, что все выявленные цели были уничтожены.

Как писал сайт KP.RU, 12 сентября Минобороны России впервые сообщило об уничтожении турецкой реактивной системы залпового огня Т-122 Sakarya в зоне спецоперации.

Уточнялось, что РСЗО производства Турции была уничтожена на Купянском направлении. Там же российские войска уничтожили две артиллерийские системы М777, гаубицы TRF1 и Д-20 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». За сутки ВСУ потеряли на этом направлении до 25 человек.

Кроме того, в районе населенного пункта Новенькое Сумской области был поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 106 бригады теробороны, а у населенного пункта Гремячка Черниговской области уничтожен склад боеприпасов 118 бригады теробороны ВСУ.