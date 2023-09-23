Конгрессмен Уотц заявил, что эра карт-бланшей для Украины закончилась Фото: REUTERS

Эра карт-бланшей для Украины от США закончилась, об этом заявил в интервью Fox News конгрессмен-республиканец от Флориды Майкл Уолтц.

Уотц, ранее поддерживавший военные транши Киеву, отметил, что Байден «облажался» в своей украинской стратегии, «загнав» Вашингтон в тупиковое положение и отказавшись предоставлять конгрессу и «американскому народу» конкретный план того, «как долго мы будет во всем этом участвовать».

По его словам, глава Белого дома требует от американцев «выворачивать карманы» для Украины, в то время как от европейцев он этого не добивается.

«...Если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи. Эра карт-бланшей закончилась», - подчеркнул республиканец.

Как писал сайт KP.RU, 19 сентября спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским Конгресс не будет гарантировать ему новую финансовую помощь.

Маккарти подчеркнул, что он потребует у Зеленского отчетности за уже предоставленную помощь США. Ранее Белый дом запросил у конгресса еще 24 миллиарда долларов на нужды Украины, получившей с февраля 2022 года свыше 110 миллиардов долларов.

Агентство Bloomberg сообщило, что Украине и ее союзникам, скорее всего, придется менять военную стратегию после неудачных попыток применения западных тактик в ходе наступления.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин прокомментировал наступление ВСУ и заявил, что это была не пробуксовка, а провал.

Глава государства также выразил надежду на то, что дальнейшие попытки наступления украинской армии также окажутся провальными.