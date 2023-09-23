Депутат Трофимов: при передаче Крыма УССР сослались на несуществующий акт

Депутат Трофимов заявил, что Крым незаконно находился в составе УССР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что при передаче полуострова в состав УССР украинская сторона ссылалась на несуществующий документ.

Трофимов заявил РИА Новости, что президиум Верховного совета СССР в своем указе постановил утвердить совместное представление президиумов РСФСР и УССР о передаче Крыма. "Однако такого документа в природе не существовало", - сказал он.

Он отметил, что рабочая группа, изучавшая акт от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма в состав УССР, не обнаружила совместного постановления. Соответственно, Верховный совет СССР не принимал решение о передаче Крыма, а просто утвердил указ своего президиума, который сослался на несуществующий акт.

По словам депутата, чтобы Крым перешел в состав Украинской ССР, на территории полуострова сначала нужно было провести референдум, однако мнение крымчан никто так и не спросил. Кроме того, в конституции РСФСР не было нормы о передаче территории и самостоятельного принятия решения об изменении границ.

"Это право было только у народа РСФСР. Нужно было проводить референдум. Так что Крым юридически ни дня не находился на законных основаниях в составе УССР", - сказал Трофимов.

Он также добавил, что референдум о присоединении Крыма следовало провести в УССР, после чего итоги направились бы в Верховный совет СССР. Но и этого не было сделано.