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НовостиПолитика23 сентября 2023 10:58

ВСУ выводят подразделения в тыл на Южнодонецком направлении из-за больших потерь

Только за прошедшую неделю украинские силы потеряли на этом направлении более 950 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВСУ выводят подразделения в тыл на Южнодонецком направлении из-за больших потерь

ВСУ выводят подразделения в тыл на Южнодонецком направлении из-за больших потерь

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины начали выводить подразделения в тыл на Южнодонецком направлении в связи с большими потерями, заявило Министерство обороны России.

«В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений ВСУ в тыловые районы», – сказано в Telegram-канале министерства.

Как объяснили в Минобороны, украинское командование хочет таким образом восстановить боеспособность своих военнослужащих. В ведомстве отметили, что в течение прошедшей недели ВСУ потеряли на Южнодонецком направлении более 950 бойцов, а также 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.