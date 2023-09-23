Офицер Риттер: Россия разгромит ключевую инфраструктуру Киева из-за ракет ATACMS

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер Фото: Кадр видео

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил, что армия России уничтожит инфраструктуру Киева из-за поставок ракет ATACMS Соединенных Штатов.

По его словам, поставленные ракеты не изменят ситуацию в конфликте, однако их отправка на Украину спровоцирует российский удар по критической инфраструктуре страны.

Кроме того, Риттер отметил, что установки ВС РФ радиоэлектронной борьбы (РЭБ) смогут подавить системы наведения ракет ATACMS, в случае если Запад передаст их ВСУ. По его словам, в США отлично понимают, что Москва способна осуществить перехват снаряды такой модификации.

Ранее президент США Джо Байден принял решение отправить Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS, оснащенные кассетными боеприпасами, пишет издание Financial Times.