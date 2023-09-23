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НовостиВ мире23 сентября 2023 13:41

Несколько человек пострадало при сходе оползня на автомагистраль в Швеции

После схода оползня в коммуне Стенунгсунд образовалась воронка размером около 500 на 300 метров, в которую попали четыре автомобиля и автобус
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Швеции несколько человек пострадало при сходе оползня на автомагистраль

В Швеции несколько человек пострадало при сходе оползня на автомагистраль

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Оползень сошел на крупную автомагистраль в E6 в коммуне Стенунгсунд в Швеции, пострадали несколько человек, сообщают местные СМИ.

По информации Aftonbladet, после схода оползня образовалась большая воронка размером около 500 на 300 метров, в которую попали четыре автомобиля и автобус. В полиции сообщили, что в результате происшествия были госпитализированы с незначительными травмами три человека. Кроме того, разрушения получил ресторан быстрого питания

Как рассказали в службе спасения, на место схода оползня был отправлен вертолет. Там отметили, что не исключен риск новых обвалов.

Напомним, в начале апреля оползень сошел на дорогу в Холмском районе Сахалина, в результате инцидента никто не пострадал.