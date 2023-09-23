Самолет потерпел крушение при попытке приземлиться в аэропорту Гао в Малайзии Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту города Гао в Малайзии самолет потерпел крушение при попытке приземлиться в воздушной гавани. Об этом пишет портал Malijet.

По информации портала, воздушное судно белого цвета не смогло зайти на посадку и разбилось около аэропорта. Через некоторое время после этого он загорелся.

При этом, сейчас на исто выехали пожарные и спасатели.

Несколько дней назад во время тренировочного полета неподалеку от Турина потерпел крушение самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori.