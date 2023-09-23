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НовостиВ мире23 сентября 2023 13:42

Самолет потерпел крушение при попытке приземлиться в аэропорту Гао в Малайзии

На место крушения самолета в Малайзии приехали спасатели и пожарные
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Самолет потерпел крушение при попытке приземлиться в аэропорту Гао в Малайзии

Самолет потерпел крушение при попытке приземлиться в аэропорту Гао в Малайзии

Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту города Гао в Малайзии самолет потерпел крушение при попытке приземлиться в воздушной гавани. Об этом пишет портал Malijet.

По информации портала, воздушное судно белого цвета не смогло зайти на посадку и разбилось около аэропорта. Через некоторое время после этого он загорелся.

При этом, сейчас на исто выехали пожарные и спасатели.

Несколько дней назад во время тренировочного полета неподалеку от Турина потерпел крушение самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori.