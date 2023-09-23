Экс-депутат Бундестага Акен: Германии стоит прекратить поставки оружия Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поставка вооружений Запада не помогает достичь Киеву каких-либо результатов, поэтому нужно прекратить помощь и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. Об этом заявил экс-депутат Бундестага Ян ван Акен в эфире немецкого канала Phoenix.

По его словам, нужно осознать, что концепции о бесконечных поставках Украине настал конец. От такого плана следует отказаться.

"Мы должны подумать, что можно сделать, чтобы приблизить мирные переговоры", - сообщил экс-депутат.

Акен также добавил, что Запад все еще думает только о вооружении, однако сейчас следовало бы инвестировать в переговоры в том же эквиваленте, в котором западные страны инвестируют в вооружение Украины.

Между тем, некоторые СМИ США писали о том, что передача Киеву тактических ракет ATACMS Соединенными Штатами может склонить власти Германии к передаче ВСУ крылатых ракет Taurus.