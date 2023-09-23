Лавров заявил, что ЕС навязывает посредничество Баку и Еревану Фото: REUTERS

Евросоюз на данный момент навязывает свое посредничество Азербайджану и Армении и вместе с США дестабилизирует ситуацию на Южном Кавказе. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По его словам, Брюссель навязывает свои посреднические услуги Азербайджану и Армении.

"Сейчас Брюссель навязывает свои посреднические услуги Баку и Еревану, привнося вместе с Вашингтоном дестабилизацию на Южный Кавказ" - заявил министр

Также Сергей Лавров отметил, что Россия поддерживает процесс нормализации отношений между Сирией и Турцией.