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НовостиПолитика23 сентября 2023 17:02

Лавров: Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя

Министр иностранных дел России заявил, что Запад говорит о разрешении украинского конфликта на поле боя
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Лавров: Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя

Лавров: Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя

Фото: REUTERS

В субботу, 23 сентября, глава МИД России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе своего выступления Лавров заявил, что Запад говорит о разрешении конфликта на Украине на поле боя.

"Если Запад говорит, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя, значит - на поле боя", - заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ также считает, что сейчас ЕС навязывает свое посредничество Баку и Еревану и вместе с США занимается дестабилизацией ситуации на Южном Кавказе.