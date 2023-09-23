Лавров: Запад хочет решать украинский конфликт на поле боя Фото: REUTERS

В субботу, 23 сентября, глава МИД России Сергей Лавров выступил на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе своего выступления Лавров заявил, что Запад говорит о разрешении конфликта на Украине на поле боя.

"Если Запад говорит, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя, значит - на поле боя", - заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ также считает, что сейчас ЕС навязывает свое посредничество Баку и Еревану и вместе с США занимается дестабилизацией ситуации на Южном Кавказе.