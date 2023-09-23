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НовостиВ мире23 сентября 2023 17:11

ВС Азербайджана показали журналистам оружие, переданное силами Карабаха

Среди переданной части вооружения Азербайджана есть несколько танков, а также множество боеприпасов
Юлия ВАСИЛЬЕВА
ВС Азербайджана показали журналистам оружие, переданное силами Карабаха

ВС Азербайджана показали журналистам оружие, переданное силами Карабаха

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Азербайджана представили журналистам часть вооружения, которая была передана силами Нагорного Карабаха. Об этом сообщает mk.ru.

Среди переданной части вооружения есть несколько танков - Т-72, ЗРК "Оса", а также стрелковое оружие, противотанковые гранатометы, боеприпасы, переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), противотанковые ракеты, экипировку, крупнокалиберные пулеметы, минометы, боевые машины пехоты БМП-2, грузовики, внедорожники, а также беспилотники и сигнальные снаряды.

Ранее в Минобороны России говорили о том, что силы непризнанной Нагорно-Карабахской республики сдают оружие под контролем российских миротворцев.

Между тем, советник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что республика готова предоставить медицинскую помощь пострадавшим военнослужащим из Армении.