Папа Римский заявил, что конфликт на Украине нужен торговцам оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск предположил, что в конфликте на Украине заинтересованы торговцы оружием. Об этом он заявил на пресс-конференции по дороге из Марселя, где он участвовал в заключительной сессии встречи средиземноморских епископов.

По его словам, конфликт касается не только проблем между Москвой и Киевом, но и продажи оружия.

"Мне говорили экономисты, что на сегодняшний день наибольший доход дают инвестиции в „фабрики смерти“, - отметил понтифик.

Также Папа Римский отметил, что делается все возможное для стабилизации обстановки в ходе миссии его посланника кардинала Маттео Дзуппи, посетившего Киев, Москву, Вашингтон и Пекин. Понтифик обратил внимание на положительное решение вопроса о возвращении детей, вывезенных с Украины в Россию.

Между тем, российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что страны Запада говорят о разрешении конфликта на Украине на поле боя.