Лавров: РФ уважает территориальную целостность Украины по декларации 1990 года Фото: REUTERS

Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения всех обещаний Киева, закрепленных в Декларации независимости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза», - сказал Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства России, в декларации был один из главных для России моментов - что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы.

Министр уточнил, что в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем.

«У нас никаких проблем нет с территориальной целостностью Украины, она была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ», - заключил Лавров.

Как писал сайт KP.RU, в октябре 2022 года президент России Владимир Путин на пленарном заседании Валдайского клуба заявил, что единственным настоящим гарантом суверенитета Украины могла быть только Россия, которая ее и создала.

По словам президента, откровенно говоря, единственным настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственности, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину.

Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гришин отмечал, что нынешняя Украина в любых ее границах останется источником повышенной опасности, в каких бы границах она ни продолжила свое существование. Даже если дело дойдет только до одной области.

Журналист подчеркнул, что Зеленский мог бы иметь сейчас и Херсонскую, и Запорожскую области, и даже весь Донбасс, если бы решился на выполнение Минских соглашений. Подпиши и реализуй он Стамбульские соглашения, Запорожская и Херсонская области остались бы в составе Украины. По мнению Гришина, у Зеленского пока еще остается шанс на сохранение не только в составе Украины Одесской, Николаевской, Харьковской и прочих областей, но и на сохранение самой Украины. Следующего предложения не будет, а это значит, что, в конце концов, не останется на планете и самой этой страны Украины.