Глава МИД Филиппин заявил о стремлении активнее развивать отношения с Россией Фото: REUTERS

Филиппины настроены более активно развивать сотрудничество с Россией в тех областях, где оно уже существует, об этом РИА Новости заявил глава МИД Энрике Манало.

«Нас с Россией связывает большое число соглашений. Я считаю, что главное - это понять, каким образом мы можем более эффективно реализовать их», - сообщил Манало.

По словам министра, партнерство двух стран распространяется на такие сферы, как экономика и инвестиции, но также существуют задатки для развития сотрудничества в сфере безопасности.

«Поэтому я считаю, что все эти области необходимо активнее задействовать...», - подчеркнул дипломат.

Как писал сайт KP.RU, в июле глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Джакарту, где обсуждал с государствами Юго-Восточной Азии самые чувствительные темы.

Так, Лавров принял участие в совещании министров иностранных дел в формате «Россия-АСЕАН», а позже у него были запланированы выступления на встречах по линии Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.

Напомним, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) была создана в августе 1967 года и сегодня в нее входят десять стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Бруней, Лаос, Мьянма и Камбоджа.

В мае посол Филиппин в Москве Игорь Байлен заявил, что страна ищет возможности для того, чтобы торговать с Россией на фоне сложностей, которые на данный момент возникли с использованием международной системы расчетов SWIFT из-за санкционных ограничений.