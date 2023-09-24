AP: Зеленский приветствовал нациста из дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады Фото: REUTERS

Президент Зеленский поприветствовал 98-летнего нациста из дивизии СС «Галичина» Хунка в парламенте Канады, об этом написало агентство The Associated Press.

В публикации издания отметили, что на одной из фотографий Зеленский показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, а рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Подпись к фотографии гласит: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Как писал сайт KP.RU, в апреле 2021 года в Киеве состоялся марш сторонников дивизии СС «Галичина». Поклонники нацистов уже много лет на Украине легитимны. Они под опекой властей, пользуются откровенным покровительством.

Напомним, в январе 2017 года министром иностранных дел Канады стала Кристи (Христя) Фриланд.

Мать Христи – украинка, ее звали Галиной Хомяк, отца – Дональдом Фриландом. Скандал разгорелся вокруг ее дедушки – Михайло Хомяка. Выплыла наружу информация, что в годы войны он работал редактором нацистской газеты «Краковские вести» в оккупированной фашистами Польше. Газета эта прославляла Третий Рейх и оправдывала уничтожение евреев. Хомяк работал под началом организатора Холокоста на польских землях генерал-губернатора Ганса Франка.

После войны Хомяк сбежал в Канаду, куда в то время переселились тысячи бандеровцев, полицаев, солдат дивизии «Галичина», спасавшихся от возмездия. Дед главы канадского МИД как раз из Львова.