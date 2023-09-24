Настоящее чудо: Икона Федора Ушакова уцелела после атаки ВСУ по штабу Черноморского флота

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

В штабе Черноморского флота в Севастополе после атаки ВСУ чудом уцелела деревянная икона святого русского флотоводца Федора Ушакова. Об этом событии в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.

«Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе», - написал Развожаев.

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Он отметил, что деревянная рама полностью сгорела, однако сам образ святого, написанный на дереве, уцелел, он оказался не тронут огнем после атаки украинских сил.

Ранее сайт KP.RU писал, что 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Телеканал Sky News позже заявил, что ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.