Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2023 4:22

Настоящее чудо: Икона Федора Ушакова уцелела после атаки ВСУ по штабу Черноморского флота

Развожаев: В штабе ЧФ чудом уцелела икона Федора Ушакова после атаки ВСУ
Сергей ГАПЧУК
Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

В штабе Черноморского флота в Севастополе после атаки ВСУ чудом уцелела деревянная икона святого русского флотоводца Федора Ушакова. Об этом событии в своем Telegram-канале написал глава города Михаил Развожаев.

«Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе», - написал Развожаев.

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал Михаила Развожаева

Он отметил, что деревянная рама полностью сгорела, однако сам образ святого, написанный на дереве, уцелел, он оказался не тронут огнем после атаки украинских сил.

Ранее сайт KP.RU писал, что 22 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Телеканал Sky News позже заявил, что ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow.