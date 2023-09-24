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НовостиВ мире24 сентября 2023 10:06

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский сохраняет власть благодаря конфликту

По словам бывшего глава правительства, боевые действия были выгодны украинскому лидеру с первого дня
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский сохраняет власть благодаря конфликту

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский сохраняет власть благодаря конфликту

Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал конфликт единственной причиной, которая сохраняет украинского президента Владимира Зеленского у власти.

Как заявил бывший глава правительства, боевые действия были выгодны украинскому президенту с первого дня.

Азаров обратил внимание на то, что рейтинг Зеленского с каждым годом снижался, а также появлялись экономические проблемы и «жуткие коррупционные скандалы», а после начала боевых действий он неожиданно стал «героем». Экс-премьер также отметил, что на фоне конфликта в стране был установлен контроль над СМИ.

«Как только вооруженный конфликт закончится, люди проголосуют за кого угодно, кроме него», - отметил бывший глава украинского правительства.

Напомним, ранее Азаров заявил, что длительный украинский конфликт окончательно добьет экономику Украины из-за зависимости от Запада, отметив, что долларизация становится более явной.