Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский сохраняет власть благодаря конфликту Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал конфликт единственной причиной, которая сохраняет украинского президента Владимира Зеленского у власти.

Как заявил бывший глава правительства, боевые действия были выгодны украинскому президенту с первого дня.

Азаров обратил внимание на то, что рейтинг Зеленского с каждым годом снижался, а также появлялись экономические проблемы и «жуткие коррупционные скандалы», а после начала боевых действий он неожиданно стал «героем». Экс-премьер также отметил, что на фоне конфликта в стране был установлен контроль над СМИ.

«Как только вооруженный конфликт закончится, люди проголосуют за кого угодно, кроме него», - отметил бывший глава украинского правительства.

Напомним, ранее Азаров заявил, что длительный украинский конфликт окончательно добьет экономику Украины из-за зависимости от Запада, отметив, что долларизация становится более явной.