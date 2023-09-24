Российские войска нанесли огневое поражение ВСУ в районе Работина Фото: Александр КОЦ

За последние сутки на Запорожском направлении, в районе населённого пункта Работино, российские войска нанесли огневое поражение 65-ой механизированной бригаде ВСУ. Были уничтожены более 35 боевиков, о чём сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«На Запорожском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем российской группировки войск нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ», - заявили в ведомстве.

Помимо живой силы противника, были уничтожены три автомобиля и одна бронемашина. В ходе контрбатарейной борьбы, на этом же направлении, была уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», две гаубицы Д-30, «Мста-Б», а также САУ «Гвоздика».

Ранее KP.RU сообщил, что на Донецком направлении были отражены четыре попытки наступления ВСУ.