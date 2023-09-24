Мужчина пострадал при атаке ВСУ на поселок Новый Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских войск на поселок Новый Волоконовского района.

Как сообщил глава региона, украинские войска сбросили взрывное устройство на проезжающий автомобиль при помощи дрона. В итоге пострадал водитель КАМАЗа. Однако он смог самостоятельно обратиться в больницу. Мужчина получил легкую контузию и осколочные ранения.

«Вся необходимая медицинская помощь мужчине была оказана, сейчас он отпущен домой на амбулаторное лечение», - заявил губернатор.

Напомним, днем ранее, 23 сентября, Гладков заявил, что за сутки украинские войска 130 раз обстреляли Белгородскую область.