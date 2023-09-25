В подконтрольном Киеву городе Херсон прогремела серия взрывов Фото: REUTERS

В подконтрольном Киеву городе Херсон прозвучала серия взрывов, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«В Херсоне раздаются взрывы», - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной Киеву части Херсонской области объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, утром в четверг, 21 сентября, в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. В городе и ряде областей второй раз за день объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные СМИ.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе на юго-востоке столицы возник пожар. Кроме того, повреждения получил инфраструктурный объект.

23 сентября в Днепропетровской области Украины прозвучало не меньше четырех взрывов, в регионе действовала воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.