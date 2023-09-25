В Тульской области силы ПВО отразили атаку беспилотника ВСУ, пострадавших нет Фото: REUTERS

Министерство по региональной безопасности Тульской области на своей странице в соцсети сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотника над регионом.

«24 сентября силами ПВО предприняты меры по отражению атаки БПЛА над территорией Тульской области», - говорится в публикации.

Ведомство отметило, что реагирование экстренных служб организовано. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минобороны РФ сообщило, что 24 сентября около 22.20 мск дежурными средствами ПВО был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над Брянской областью.

22 сентября по данным Минобороны РФ, дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) у западного побережья Крыма были обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два беспилотника самолетного типа.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя атаки украинских беспилотников по России, заявил, что по прошествии времени РФ сможет полностью ликвидировать такую угрозу. Российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с дронами.