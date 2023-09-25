Спикер парламента Канады извинился за чествование нациста из СС «Галичина» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование во время визита президента Украины Владимира Зеленского престарелого нациста из дивизии СС «Галичина».

«...Мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок», - заявил Рота.

Спикер утверждает, что лично принимал решение пригласить Хунку в парламент и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать.

При этом лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр в соцсети Х потребовал от премьера Трюдо персональных извинений за приглашение Хунка.

Как писал сайт KP.RU, 24 сентября агентство The Associated Press сообщило, что президент Зеленский поприветствовал 98-летнего нациста из дивизии СС «Галичина» Хунка в парламенте Канады.

Отмечалось, что на одной из фотографий Зеленский показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, а рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо. При чем подпись к фотографии гласила: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Обозреватель KP.RU Александр Гришин подчеркнул нюанс: Первая Украинская дивизия – это та самая дивизия Ваффен СС «Галичина». То есть по логике, в парламенте Канады чествовали гитлеровского коллаборациониста, который, если бы довелось, убивал бы граждан Канады на полях Второй Мировой войны.

У Канады погибли всего 42 тысяч человек в этой войне, но это по той причине, что Красная армия оставила от дивизии СС «Галичина» ошметки и воспоминания, которые побежали сдаваться западным союзникам.