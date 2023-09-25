Умерла Ангелина Ноздрина, актриса из сериала «Глухарь» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 66-м году жизни умерла актриса театра и кино Ангелина Ноздрина, об этом сообщил в соцсети «ВКонтакте» член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.

«Пришла страшная новость - ушла Ангелина Ноздрина», - написал Чупин. Он уточнил, что актрисы не стало спустя чуть более года после смерти ее мужа, заслуженного артиста России Владимира Таныгина.

Отмечалось, что 12 сентября Ангелина Ноздрина отпраздновала свой 65-летний юбилей.

Артистка с 2000 года жила и работала в Вологде, служила в Вологодском драматическом театре. Она играла в сериалах «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».

Как писал сайт KP.RU, 17 сентября стало известно, что в возрасте 94 лет умер Николай Добронравов, знаменитый поэт-песенник, муж композитора Александры Пахмутовой.

Сообщалось, что на 95-м году жизни скончался один из самых знаменитых отечественных поэтов-песенников Николай Добронравов. Муж Александры Пахмутовой отошел в лучший мир после тяжелой и продолжительной болезни.

О смерти Николая Добронравова также сообщил в своих соцсетях певец Николай Басков.