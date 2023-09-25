В Одессе прозвучала пятая серия взрывов, в Кривом Роге - вторая

В Одессе прозвучала пятая волна взрывов, в Кривом Роге - вторая Фото: REUTERS

В Одессе прозвучала пятая волна взрывов, в городе Кривой Рог Днепропетровской области - вторая, об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе снова слышны взрывы», - говорится в сообщении.

Издание «Зеркало недели» уточнило, что в Одессе возник крупный пожар, горит здание.

Затем телеканал сообщил, о второй волне взрывов в Кривом Роге.

«В Кривом Роге в Днепропетровской области повторно раздаются взрывы», - говорится в публикации.

Ранее телеканал сообщал о взрывах в Одессе, а также в Кривом Роге.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Одессе прозвучало несколько взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное». Позже телеканал уточнил о повторном взрыве в городе.

В подконтрольном Киеву городе Херсон прозвучала серия взрывов. В подконтрольной Киеву части Херсонской области была объявлена воздушная тревога.

23 сентября в Днепропетровской области прозвучало не меньше четырех взрывов, в регионе действовала воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.