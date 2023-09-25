Директор по энергетике ЕК: Евросоюз десятилетиями будет зависеть от СПГ из США Фото: REUTERS

ЕС еще десятилетия будет зависеть от сжиженного природного газа (СПГ) из США, чтобы удовлетворить свои потребности после сокращения закупок газа из России, об этом сообщила газете Financial Times гендиректор по энергетике ЕК Дитте Юль Йоргенсен.

По ее заверениям, у ЕС есть все инструменты, чтобы пережить очередной зимний энергетический кризис на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

Издание отметило, что меры, которые будет предпринимать ЕС, предусматривают расширение сектора возобновляемых источников энергии.

Однако Йоргенсен признала, что на замещение газа понадобятся еще десятки лет, в течение которых его придется закупать прежде всего из США,

«В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые молекулы органического топлива... И в этом контексте возникнет потребность в топливе США», - заявила политик.

Как писал сайт KP.RU, 18 сентября стало известно, что страны ЕС планируют начать обсуждение 12 пакета санкций в отношении России.

Группа членов ЕС, в частности Польша и страны Балтии, призывает внести в очередной пакет санкции против сжиженного природного газа из России и российского IT-сектора. Как отмечалось, в конце июня Евросоюз ввел в действие 11 пакет санкций в отношении РФ.

В марте 2023 года по данным Евростата, расходы ЕС на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира в 2022 году выросли в 3,3 раза - до 208 миллиардов евро.

В декабре 2022 года по данным аналитической компании Icis, страны Европы с начала года нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 21%.

Напомним, 21 сентября текущего года президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил, что антироссийские санкции не только в чем-то тормозят, но и стимулируют развитие РФ.

По словам президента, ограничения, введенные в отношении России после 2014 года, стимулируют развитие страны.