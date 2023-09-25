Посол РФ направит ноту в МИД Канады из-за чествования нациста в парламенте страны Фото: Александр КОЦ

Россия потребует от Канады разъяснений из-за приглашения и чествования в парламенте страны во время визита Зеленского престарелого нациста из дивизии СС «Галичина», об этом РИА Новости сообщил посол РФ Олег Степанов.

«Посольство предпримет соответствующие официальные шаги. Мы, разумеется, потребуем разъяснений от правительства Канады», - заявил дипломат.

Как отметил посол, ноты направят в понедельник в МИД и офис главы правительства с приложением личных писем на имя министра иностранных дел Мелани Жоли и премьер-министра Джастина Трюдо.

По его словам, у него нет иллюзий относительно реакции властей Канады, которая, по его словам, стала «гнездом для нацистских преступников».

Степанов подчеркнул, что приглашение нациста не ошибка, а «следствие безнаказанности бывших нацистских преступников...».

Как писал сайт KP.RU, спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование во время визита Зеленского престарелого нациста из дивизии СС «Галичина».

По заверениям Рота, он лично принимал решение пригласить Хунка в парламент и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать.

Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал от премьера Трюдо персональных извинений за приглашение Хунка.

Напомним, 24 сентября президент Зеленский поприветствовал 98-летнего нациста из дивизии СС «Галичина» Хунка в парламенте Канады.

На одной из фотографий Зеленский показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, а рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо, подпись к ней гласила: «Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны».

Первая Украинская дивизия – это та самая дивизия Ваффен СС «Галичина». По логике, в парламенте Канады чествовали гитлеровского коллаборациониста, который, если бы довелось, убивал бы граждан Канады на полях Второй Мировой войны.