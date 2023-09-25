Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил Белый дом в срыве его интервью с Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон заявил швейцарскому изданию Die Weltwoche, что правительство США сорвало его планы взять интервью у президента России Владимира Путина.

Он отметил, что десятилетия «люди, управляющие США», предпринимали «очень агрессивные попытки контролировать» то, что доступно в американских СМИ.

«...Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», - сказал Карлсон, каких-либо подробностей журналист не привел.

Экс-ведущий подчеркнул, что американские медиа на это никак не отреагировали.

«Мне кажется, не было ни одного человека в СМИ, кто сказал бы: «Подождите. Может, мне этот парень и не нравится, но он имеет право брать интервью у кого захочет. А мы имеем право услышать, что скажет Путин». Что, нам нельзя слышать голос Путина? Почему?» – заключил Карлсон.

Как писал сайт KP.RU, 27 августа главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что популярный американский телеведущий Такер Карлсон попросил об интервью с президентом России Владимиром Путиным.

В конце августа американский журналист Такер Карлсон взял интервью у премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Орбан заявил, что на Западе бытует ложное представление о том, что Украина может одержать победу в конфликте с Россией, но это попросту невозможно.

По словам Орбана, без помощи Запада Украина вообще неконкурентоспособна, а попытка любой из стран-союзников отправить туда своих солдат, будет означать прямое противостояние Запада с Россией. В это же время ВСУ потеряли уже сотни тысяч бойцов.

Венгерский лидер отметил, что россияне никогда не сдадут своего лидера и будут всеми силами защищать свою страну, а при необходимости начнут производить больше оружия, чем противники.

Ранее Такер Карлсон рассказал, что во время встречи с сербским президентом Александром Вучичем услышал от него о крахе европейской экономики в результате украинского конфликта.