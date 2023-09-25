NBC: Рейтинг одобрения Джо Байдена достиг нового антирекорда Фото: REUTERS

Рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США достиг нового антирекорда. Такие данные получены из опроса телеканала NBC.

«Деятельность Байдена одобряют 41% зарегистрированных избирателей и не одобряют 56% избирателей, что является самым высоким показателем с момента его вступления в должность президента США», - говорится в сюжете телеканала.

По данным опроса NBC, деятельность Байдена в сфере внешней политики не одобряют 53%. При этом 59% избирателей не нравится его экономическая политика.

Кроме того, согласно опросу, большинство избирателей серьезно опасаются, что 80-летний Байден не имеет достаточного психического и физического здоровья, чтобы идти на второй срок.

Как писал сайт KP.RU, 24 сентября президент США Джо Байден сбился, рассказывая историю, которую недавно дважды повторил для одной и той же аудитории. В этот раз Байден выступал перед фондом темнокожей фракции конгресса.

Ранее американский лидер заявил о необходимости предложить России разумный путь к соответствию требованиям для вступления в НАТО, перепутав ее с Украиной во время телеинтервью.

В мае текущего года члены Конгресса США потребовали от Байдена пройти проверку на умственные способности.

Все они выразили беспокойство по поводу когнитивных способностей американского лидера, уже не раз отмечавшегося оговорками, провалами в памяти и дезориентацией в пространстве.