СУ-34 уничтожили командные пункты ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Министерство обороны РФ

Истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли удары управляемыми авиабомбами по командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками ВСУ на Краснолиманском направлении, об этом РИА Новости сообщили в Минобороны России.

«Экипажи... Су-34 ...ударами управляемых авиационных бомб поразили командно-наблюдательные пункты и пункты управления беспилотных летательных аппаратов», - рассказали в ведомстве.

Уточнялось, что также на Краснолиманском направлении авиацией была уничтожена и боевая бронированная техника ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, 24 сентября авиация группировки Вооруженных сил РФ «Юг» уничтожила три склада боеприпасов и пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) украинских войск.

В конце июля российская авиация поразила более 10 мест скопления противника на Запорожском направлении.

Отмечалось, что авиацией поражены свыше десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ в районах Пятихатки, Работино и Приютное.