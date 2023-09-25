Володин: Украина либо капитулирует на условиях России, либо исчезнет Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Есть семь фактов, которые указывают на то, что Украина либо капитулирует на условиях России, либо перестанет существовать как государство. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

— В июне этого года министр обороны Британии Уоллес заявил, что у западных стран закончились национальные запасы оружия, которое можно поставить Киеву. В июле Байден со своей стороны признал, что решение передать Украине кассетные боеприпасы принято, потому что обычные снаряды исчерпаны, — напомнил Володин, подчеркнув, что на Западе уже есть нехватка оружия.

Также Володин отметил, что население Соединенных Штатов и Евросоюза уже не доверяет политикам. Большинство американцев и европейцев выступают против поставок оружия Киеву. Несмотря на поддержку НАТО, украинское наступление не принесло никаких результатов.

Спикер добавил, что из-за помощи Украине, в Европе и США начались серьезные экономические проблемы, а вся европейская экономика находится в рецессии. Володин рассказал, что еще одним фактом можно считать нехватку личного состава ВСУ, после чего руководство начало мобилизовывать мужчин старше 50 лет и больных.

Помимо этого, политик рассказал о фактическом банкротстве Украины и демографической катастрофе в стране. В это же время, западные политики отмечают, что ситуация на Украине — «конфликт на истощение».

Ранее американский журналист Джексон Хинкл заявил, что конфликт на Украине может закончиться только на условиях Кремля и с полным признанием новых территорий России.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталий Милонов: «Я думал - если плен, то надо вырвать чеку»

Депутат Госдумы рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда» о своей службе в зоне спецоперации и отношении к Дане Милохину (подробнее)