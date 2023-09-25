Глава МИД Финляндии признала, что санкции вредят обычным россиянам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен признала, что санкции стран Запада нацелены в том числе на простых граждан России. Об этом пишет газета Washington Post.

По ее словам, санкции на самом деле вредят обычным людям, однако у Финляндии нет выбора.

"Санкции действительно вредят обычным людям, однако я не думаю, что у нас есть выбор", - заявила Валтонен.

Также она добавила, что Финляндии нужно показать, что России и россиянам "нужно платить" за ситуацию на Украине".

Напомним, с 16 сентября Финляндия ввела запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Такое решение было связано с тем, что страна намерена следовать более жесткой линии ЕС в отношении РФ. При этом, дипломаты, просители убежища, граждане Евросоюза и члены их семей могут въезжать на территорию страны на автомобилях из России.