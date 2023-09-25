Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 7:19

Опубликована деловая программа Международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

Международный форум «Эко Алтай. Нить природы» состоится 29–30 сентября 2023 года
Роман ПОЛОСИКОВ
Стала известна деловая программа Международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

Стала известна деловая программа Международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

29–30 сентября 2023 года в Горно-Алтайске пройдет Международный форум «Эко Алтай. Нить природы». В деловой программе мероприятия будет 16 тематических сессий, а также ключевые треки российской и международной экологической проблематики.

В ходе форума будут представлены инновационные проекты и передовые практики развития территорий, модели ноосферного развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета. Помимо этого будут проходить экспертные дискуссии, посвященные новым возможностям для устойчивого развития территорий и глобальному устойчивому развитию страны, роли традиционной и комплементарной медицины в развитии новых точек роста.

Также на форуме пройдет отдельная сессия «Уникальная экология как фактор и ограничение устойчивого развития», которая будет посвящена евразийским практикам. На ней представят совместные проекты России и Индии.

Стоит отметить, что Республика Алтай занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по значению эколого-экономического индекса и в своем развитии опирается на принцип сбалансированного развития биосферы и техносферы.

— Мы определили, что экономический рост региона будет способствовать сохранению уникальной природы и традиционной культуры. Этот принцип и стал одной из составляющих концепта экологического суверенитета – основной парадигмы развития для республики на данный момент, — отметил глава республики Олег Хорохордин.

Главным мероприятием Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» станет пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету». Экологический суверенитет – это выработка и продвижение собственной экологической политики, опирающейся на национальные интересы и особенности территориального развития страны и ее регионов.

В пленарном заседании будут принимать участие: зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, советник Президента Российской Федерации, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и множество других специалистов.

— Тема экологии красной нитью проходит через многие мероприятия Фонда Росконгресс. Форум „Эко Алтай. Нить природы“ динамично стартовал в 2022 году и сегодня, на второй год своей работы, стал уже международным. Емкая программа, выбор особенно значимых направлений дискуссий, представление успешных евразийских практик в области экологии обусловливают повышенный интерес к этому мероприятию, — подчеркнул директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Организаторами Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» являются правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай».