Опубликована деловая программа Международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

Стала известна деловая программа Международного форума «Эко Алтай. Нить природы»

29–30 сентября 2023 года в Горно-Алтайске пройдет Международный форум «Эко Алтай. Нить природы». В деловой программе мероприятия будет 16 тематических сессий, а также ключевые треки российской и международной экологической проблематики.

В ходе форума будут представлены инновационные проекты и передовые практики развития территорий, модели ноосферного развития в контексте национальной повестки экологического суверенитета. Помимо этого будут проходить экспертные дискуссии, посвященные новым возможностям для устойчивого развития территорий и глобальному устойчивому развитию страны, роли традиционной и комплементарной медицины в развитии новых точек роста.

Также на форуме пройдет отдельная сессия «Уникальная экология как фактор и ограничение устойчивого развития», которая будет посвящена евразийским практикам. На ней представят совместные проекты России и Индии.

Стоит отметить, что Республика Алтай занимает первое место среди субъектов Российской Федерации по значению эколого-экономического индекса и в своем развитии опирается на принцип сбалансированного развития биосферы и техносферы.

— Мы определили, что экономический рост региона будет способствовать сохранению уникальной природы и традиционной культуры. Этот принцип и стал одной из составляющих концепта экологического суверенитета – основной парадигмы развития для республики на данный момент, — отметил глава республики Олег Хорохордин.

Главным мероприятием Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» станет пленарное заседание «От экологии мышления к экологическому суверенитету». Экологический суверенитет – это выработка и продвижение собственной экологической политики, опирающейся на национальные интересы и особенности территориального развития страны и ее регионов.

В пленарном заседании будут принимать участие: зампред Правительства РФ Виктория Абрамченко, полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев, советник Президента Российской Федерации, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев и множество других специалистов.

— Тема экологии красной нитью проходит через многие мероприятия Фонда Росконгресс. Форум „Эко Алтай. Нить природы“ динамично стартовал в 2022 году и сегодня, на второй год своей работы, стал уже международным. Емкая программа, выбор особенно значимых направлений дискуссий, представление успешных евразийских практик в области экологии обусловливают повышенный интерес к этому мероприятию, — подчеркнул директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Организаторами Международного форума «Эко Алтай. Нить природы» являются правительство Республики Алтай, Фонд Росконгресс и АНО «Центр развития Республики Алтай».