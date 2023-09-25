Беременная женщина, попавшая под поезд в метро Екатеринбурга, пришла в сознание Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Беременная женщина, упавшая под поезд в метро Екатеринбурга, пришла в сознание, однако остается в тяжелом состоянии. Пострадавшая по-прежнему в реанимации.

“Пациентка в реанимации. Состояние стабильно тяжелое, в сознании”, — сообщает “КП-Урал” со ссылкой на Минздрав региона.

Напомним, утром 18 сентября на станции метро “Проспект Космонавтов” в Екатеринбурге 39-летняя женщина упала на рельсы прямо перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, женщине стало плохо и она потеряла сознание перед падением. Врачи уже дважды прооперировали ее.

Напомним, в конце июля в Москве девушка потеряла сознание и упала под поезд метро на станции “Кожуховская”. В том случае машинист почти полностью смог остановить поезд и девушка отделалась незначительными травмами, а движение поездов возобновили уже через 20 минут.