Решетников спрогнозировал высокий уровень инфляции на 2023 и 2024 годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономического развития России Максим Решетников спрогнозировал уровень инфляции в следующем году. Об этом он сказал в ходе выступления в Совете Федерации.

По его словам, уровень инфляции будет достаточно высоким на протяжении всего 2024 года. Уровень инфляции в период "декабрь к декабрю 2023 года" - 7,5%.

"Среднегодовая инфляция 2024 года - 7,2%. В период декабрь к декабрю следующего года ожидается 4,5%, мы рассчитываем, что она снизится, но тем не менее она будет на достаточно таких видимых уровнях весь следующий год", - заявил Решетников на выступлении в Совфеде.

Также российский министр экономического развития заявил, что решение проблемы с курсом рубля требует более сложных механизмов решения, а не простого возврата продажи валютной выручки.