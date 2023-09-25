Развожаев: громкий звук в Севастополе связан с демонтажем аварийных конструкций Фото: REUTERS

Громкий звук в Севастополе связан с началом демонтажа аварийных конструкций здания штаба Черноморского флота в городе после атаки Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

— Глухой звук, который сейчас было слышно в центре города, - это запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ, — написал губернатор Севастополя.

Напомним, что ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе произошел 22 сентября. В результате атаки, один из осколков ракеты упал возле театра Луначарского. Губернатор региона призывал людей сообщать об обнаружении подобных элементов в специальные службы и не приближаться к ним.

Также граждан просили сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео с места происшествия.