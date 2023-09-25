В Кузбассе открыли движение по новому мосту на трассе Томск - Мариинск

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» построили новый мост в районе села Берикуль Ижморского округа. Современное сооружение длиной 30,7 метра заменило аварийный объект, служивший с 80-х годов прошлого века.

«По этой переправе едут междугородные автобусы, личный автотранспорт, транзитные грузовики. Старый мост пришел в негодность и представлял опасность, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Благодаря нацпроекту мы смогли обеспечить безопасность движения и высокий скоростной режим. Как следствие, увеличена пропускная способность автодороги. Благодарю строителей, что они завершили объект раньше срока и до зимы запустили движение на этом участке трассы Мариинск - Томск».

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в регионе вскоре откроют движение по еще одному новому мосту - через реку Бирюлинка. Кроме того, за счет областных средств в Кузбассе сейчас строят еще два моста: в Кемерове через реку Большая Камышная и в Кемеровском округе через реку Осиновка в селе Андреевка.