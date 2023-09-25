Россия требует прозрачного расследования теракта на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны, которые пытаются установить обстоятельства теракта на "Северных потоках", все еще не представили никаких конкретных результатов. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованного в телеграм-канале ведомства.

По словам Нечаева, Россия продолжает настаивать на максимально прозрачном расследовании. С трудом верится в то, что имея самые современные средства разведки и технической экспертизы, страны Европы не могут за год раскрыть крупнейший теракт, заявил посол.

"Все, что мы имеем на сегодняшний день, - это многочисленные спекуляции и информационные вбросы в СМИ для того, чтобы отвести подозрение от истинных виновников", - отметил он.

Между тем, российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил - Дания боится, что в случае проведения совместного расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", Россия может узнать некоторые обстоятельства, способные навредить сотрудничеству с США или поставкам оружия на Украину.