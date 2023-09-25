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НовостиПолитика25 сентября 2023 8:39

Россия требует прозрачного расследования теракта на "Северных потоках"

Страны, которые занимаются расследованием терактов на "Северных потоках", до сих пор не представили никаких результатов
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Россия требует прозрачного расследования теракта на "Северных потоках"

Россия требует прозрачного расследования теракта на "Северных потоках"

Фото: REUTERS

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны, которые пытаются установить обстоятельства теракта на "Северных потоках", все еще не представили никаких конкретных результатов. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованного в телеграм-канале ведомства.

По словам Нечаева, Россия продолжает настаивать на максимально прозрачном расследовании. С трудом верится в то, что имея самые современные средства разведки и технической экспертизы, страны Европы не могут за год раскрыть крупнейший теракт, заявил посол.

"Все, что мы имеем на сегодняшний день, - это многочисленные спекуляции и информационные вбросы в СМИ для того, чтобы отвести подозрение от истинных виновников", - отметил он.

Между тем, российский посол в Копенгагене Владимир Барбин заявил - Дания боится, что в случае проведения совместного расследования терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", Россия может узнать некоторые обстоятельства, способные навредить сотрудничеству с США или поставкам оружия на Украину.