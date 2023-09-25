Отбили атаку штурмовиков»: бойца с позывным «Большой» представили к званию Героя России

Российский министр обороны Сергей Шойгу представил к званию Герой Российской Федерации командира взвода Ивана Калашникова с позывным "Большой", участвовавшего в отражении атаки ВСУ. Об этом сообщили в военном ведомстве в понедельник, 25 сентября.

Военнослужащий с позывным "Большой" получил награду за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки ВСУ около населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что пять российских военных отбили атаку 12 штурмовиков ВСУ и заставили их убегать около поселка Урожайное на Южнодонецком направлении.

Командир подразделения Иван Калашников принял на себя основной удар, поскольку все время находился на виду у противника и вел прицельный огонь по наступающим. Еще двое военных работали по штурмовикам ВСУ с флангов из блиндажей.