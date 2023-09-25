Представитель РФ Заболоцкая: Киев ввел в заблуждение суд ООН в вопросе геноцида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Украина и третьи страны ввели в заблуждение Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) в своих выступлениях по иску о геноциде.

В ходе заседания 20 сентября на суде выступили более 30 представителей стран Запада, которые настаивали на наличии у суда ООН юрисдикции на рассмотрение этого дела.

По словам Заболоцкой, реальная цель Украины и ее сторонников - это втянуть суд в рассмотрение дела, которое находится не в его юрисдикции. Говоря об этом, Киев уклонился от рассмотрения некоторых аспектов и вводил в заблуждение суд в отношении других тем.

Напомним, 18 сентября Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Киева от февраля 2022 года в отношении России о нарушении конвенции о геноциде в связи с проведением специальной военной операции.