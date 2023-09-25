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НовостиПолитика25 сентября 2023 10:16

Песков рассказал, когда Путин даст интервью западным СМИ

Песков: Путин даст интервью западным СМИ, когда настанет подходящий момент
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков рассказал, когда Путин даст интервью западным СМИ

Песков рассказал, когда Путин даст интервью западным СМИ

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Кремль «ежедневно получает десятки запросов» об организации интервью с президентом России Владимиром Путиным, в том числе и от американских СМИ.

Представитель Кремля отметил, что момент для такого интервью обязательно наступит. Однако на данный момент, как он заявляет, западная аудитория не может воспринимать взгляд российского президента на происходящие в мире события.

Песков заявил, что общественность в западных странах «серьезно одурманена русоненавистнической пропагандой».

«Подождем - увидим», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос может ли в качестве интервьюера выступить журналист США Такер Карлсон.