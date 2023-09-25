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НовостиПолитика25 сентября 2023 10:54

Захарова заявила, что фарс с чествованием нациста в Канаде закончится трагедией

Представитель МИД РФ отметила, что ситуация в парламенте Канады может привести к глобальной трагедии
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Захарова заявила, что фарс с чествованием нациста в Канаде закончится трагедией

Захарова заявила, что фарс с чествованием нациста в Канаде закончится трагедией

Фото: REUTERS

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг чествования нациста в парламенте Канады является фарсом. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 24". По ее словам, такая ситуация может привести к мировой трагедии, поскольку "Запад заигрался в Зеленского".

Также Захарова добавила, что прославление Западом героев-коллаборционистов закончится трагедией мирового масштаба.

Напомним, на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины пригласили 98-летнего Ярослава Хунка. Его представили как ветерана борьбы против русских, позже выяснилось, что он был бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС.

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