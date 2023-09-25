Путин провел рабочую встречу с генпрокурором России Красновым Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин провел встречу с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым, который представил главе государства традиционный доклад о работе ведомства. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщили в Кремле.

Как говорится в сообщении Кремля, в ходе встречи российского президента и главы ведомства обсуждалась работа Генпрокуратуры РФ по направлениям, которые были обозначены президентом России как приоритетные на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ в марте этого года.

«Координируем работу правоохранительных органов по борьбе с преступностью, коррупцией, экстремизмом и терроризмом. И безусловно, все эти вопросы не решить без профессиональных кадров в прокуратуре - в том числе в наших новых регионах», - заявил генпрокурор РФ.