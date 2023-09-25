экономист Беляев: до конца осени курс доллара будет в границах 96-97 рублей

Беляев: до конца осени курс доллара будет в границах 96-97 рублей Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что курс рубля по отношению к доллару будет более стабилен до конца года.

Специалист пояснил, что сейчас наша экономика двигается вперед, а американская немножко сдает позиции, поэтому курс рубля стабилизировался на отметке 96 рублей за доллар.

Но есть вероятность, что до конца месяца произойдет небольшое снижение рубля по отношению к доллару, "американец" упрочит свои позиции до 97 руб..

- Скорее центральный курс сохранится в районе 96-97рублей. Меры правительства снимут конъюнктурные факторы, которые вызывают колебания вокруг этого курса, поэтому он будет более постоянный, - рассказал Беляев Lenta.Ru.

А вот курс евро, по словам аналитика, до конца года упадет относительно рубля со 102 до 100, так как в Европе экономика находится под большим риском, чем в Америке.

Ранее, зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с Царьградом объяснил, почему после курса доллара в 101 рубль, который наблюдался в августе этого года, национальная валюта вдруг заметно укрепилась.