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НовостиВ мире25 сентября 2023 13:25

США ввели санкции против компаний из России, Германии, Китая и ОАЭ

Пять российских компаний попали в санкционных список Минторга США
Дарья ЧИПУРНАЯ
США ввели санкции против компаний из России, Германии, Финляндии, Китая и ОАЭ

США ввели санкции против компаний из России, Германии, Финляндии, Китая и ОАЭ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство торговли США расширило санкционный список, включив в него не только российские компании, но и организации из Германии, Финляндии, Китая, Омана, Пакистана и ОАЭ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Федеральном реестре американского правительства.

В сообщении сказано, что включенные в черный список организации действовали "вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Штатов".

Из российский компаний под санкции попали ООО "Девайс Консалтинг", ООО "Грант Инструмент", "Стрелой", "ВСМПО-АВИСМА и "СМТ Айлоджик". Всего в санкционный список США вошли 28 международных организаций.