Суд Калужской области осудил мужчину за убийство и изнасилование спустя 18 лет

Суд Калужской области осудил насильника и убийцу студентки спустя 18 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Калужской области приговорил жителя Ставропольского края к 12 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима по обвинению в изнасиловании и убийстве студентки, совершенном в 2005 году.

"Сорокалетний мужчина напал на 19-летнюю студентку, похитил ее телефон, подверг избиению, нанес ножевые ранения. Наутро тело девушки, прикрытое ветками, было обнаружено прохожими.", — сообщило Следственное управление СК России по региону.

По данным следствия, в июле 2005 года убийца работал дальнобойщиком и вместе с напарником находился в Тарусе по работе. На найденной рядом с местом убийства бутылке вина были обнаружены отпечатки ладони, которые совпали с отпечатками обвиняемого.

Напомним, недавно в Красноярском крае следователи раскрыли убийство местного бизнесмена вместе с женой и дочерью 25-летней давности. Убийцу поймали еще в 90-ых годах, однако он смог успешно запутать следствие.