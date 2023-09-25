Полковник Макгрегор: Россия может уничтожить аэродромы с украинскими Су-24

Полковник Макгрегор: Россия может уничтожить аэродромы базирования украинских Су-24
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска могут уничтожить аэродромы базирования украинских бомбардировщиков Су-24 на западе Украины.
“Су-24, которые стреляли ракетами Storm Shadow, поднимались в воздух со взлетно-посадочных полос на западных рубежах Украины. <…> Я уверен, что сейчас русские наблюдают за всеми этими аэродромами”, — сказал эксперт в своем видеоблоге на YouTube.
Полковник считает, что в определенный момент украинцы могут проснуться и увидеть, что инфраструктура для военной авиации Украины просто “испарилась” после удара ВКС России.
Макгрегор и ранее отмечал, что российская разведка демонстрирует высочайший уровень мастерства в зоне спецоперации и располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад.
В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер предупредил, что передача Украине ракет ATACMS может спровоцировать Россию полностью уничтожить ключевую украинскую инфраструктуру.
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