В США отметили высокое качество российской разведки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем видеоблоге похвалил разведку ВС России за операцию по уничтожению штаб-квартиры девяти бригад ВСУ.

“Российская разведка действует отлично. Они располагают точными сведениями о центрах управления украинских бригад”, – сказал военный. По словам Макгрегора, проведение данной операции на фоне разведки США, предоставляемой ВСУ, выглядит как “высочайший уровень мастерства”

Напомним, недавно военное издание Military Watch Magazine тоже отметило эффективность интенсивных ракетных ударов ВКС России по складам украинской армии. По мнению экспертов, недавние российские удары по тылам ВСУ резко снизили шансы Киева на успешное наступление.

Также, по мнению издания War Zone, недавняя утечка более сотни секретных документов Пентагона, посвящённых планам США и ВСУ в зоне спецоперации, контрнаступлению Киева и многим другим темам, откроет еще больше возможностей для российской разведки.