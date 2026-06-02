Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире2 июня 2026 2:50

Петер Мадьяр шокировал венгров видео из туалета: что хотел показать новый премьер

Аналитик Кошкович: Петер Мадьяр снял видео в туалете, но этого делать не стоило
Анастасия СУТОРМИНА
Аналитик Кошкович: Петер Мадьяр снял видео в туалете, но этого делать не стоило. Фото: соцсети Петера Мадьяра

Аналитик Кошкович: Петер Мадьяр снял видео в туалете, но этого делать не стоило. Фото: соцсети Петера Мадьяра

Чтобы разоблачить мнимую чрезмерную коррупцию правительства Виктора Орбана новый премьер Венгрии Петер Мадьяр устроил неуместную пиар-акцию. Он записал видео в туалете штаб-квартиры Венгерского национального банка. Но делать этого не стоило. Об этом в соцсети Х заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

До этого Мадьяр попытался показать роскошь туалетов в здании, которые отремонтировали при прежней администрации. Кошкович назвал эффект от видообращения не очевидным для шокированных действиями Мадьяра венгров. Аналитик обратил внимание, что в некоторых питейных заведениях убранство туалетов намного богаче.

Аналитик Кошкович: Петер Мадьяр снял видео в туалете, но этого делать не стоило. Фото: соцсети Петера Мадьяра

Аналитик Кошкович: Петер Мадьяр снял видео в туалете, но этого делать не стоило. Фото: соцсети Петера Мадьяра

Накануне Петер Мадьяр заявил, что в Венгрии внесут поправки в конституцию, чтобы сместить с поста президента Тамаша Шуйок. Сам политик добровольно уходить в отставку категорически отказался.