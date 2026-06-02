Умерла Нина Марушина, заслуженная артистка РФ

Заслуженная артистка РФ Нина Марушина умерла в возрасте 91 года. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Умерла заслуженная артистка РФ Нина Марушина. Ей был 91 год. Об этом сообщила пресс-служба Театра Пушкина в Telegram-канале.

В театре подчеркнули, что это невосполнимая утрата для истории Театра Пушкина. Марушина служила на его сцене 64 года.

"Совсем недавно мы поздравляли её с днём рождения и вспоминали сыгранных ею героинь — озорных и обаятельных, женственных и трогательных. Все они навсегда останутся в наших сердцах и в памяти зрителей", - говорится в сообщении.

В Театре Пушкина выразили соболезнования семье и близким Нины Александровны Марушиной. Отмечается, что о дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Ранее сайт KP.RU писал о смерти Ларисы Жуковской, заслуженной артистки России, известной по роли княжны Безуховой в киноэпопее «Война и мир». Артистка скончалась на 89-м году жизни.