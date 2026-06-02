Клоуна арестовали за многократное изнасилование 11-летней девочки в США Фото: REUTERS.

В США бывшего детского аниматора, выступавшего под псевдонимом Boo Boo the Clown, приговорили к 39 годам тюрьмы за многократное изнасилование 11-летней девочки. Об этом пишет Daily Mail.

64-летний Бобби Артур Оуэн ранее жил в штате Айдахо. До этого он несколько лет провел в районе Сакраменто, а также выступал в Орегоне как детский артист. По данным прокуратуры, преступления начались, когда потерпевшей было 11 лет. Насилие продолжалось несколько лет, с перерывами. Уже будучи взрослой женщина обратилась в полицию города Ситрус-Хайтс в августе 2024 года.

После обращения потерпевшей детектив встретился с Оуэном в Айдахо. По данным суда, во время разговора мужчина признал, что годами совершал преступления против девочки. Вскоре после этого его задержали по ордеру, а затем экстрадировали в округ Сакраменто.

«Жюри признало его (Оуэна – прим.ред.) виновным по 22 пунктам обвинения, включая развратные действия в отношении ребенка», — говорится в материале.

Суд присяжных признал Оуэна виновным в марте 2026 года после трехдневного процесса. Судья назначила ему максимальное наказание — 39 лет лишения свободы.

Ранее в США опубликовали часть секретных файлов финансиста Джеффри Эпштейна, которого судили за насилие над несовершеннолетними и эксплуатацию детей. В документах финансиста нашли, например, упоминания девушек из Самары. Архив был обнародован Министерством юстиции США 30 января 2026 года.